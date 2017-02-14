Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Почему вы ненавидите зиму
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Колесница для королевских похорон
9Самый грязный город в мире
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
22:45 (мск), источник: Капитал

Белый дом: Трамп ждет, что Россия вернет Крым Украине

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма в состав Украины.

Источник: Капитал

По словам Спайсера, Трамп занимает «жесткую» позицию в отношении России: «Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация».

«Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма», — заявил Спайсер.

Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона в отношении Крыма.

В свою очередь новый глава Минфина США Стивен Мнучин заявил во вторник о том, что санкционная политика Соединенных Штатов в отношении Российской Федерации остается в силе.

«Действующие санкционные программы остаются в силе», — заявил он журналистам в ходе брифинга Белого дома, отвечая на вопрос о санкционной политике в отношении России.

Мнучин назвал санкции «очень важной частью» работы Минфина, которую Вашингтон «продолжит рассматривать в отношении разных стран».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Европарламент поддержал механизм приостановки безвизового режима
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
Ассанж опроверг слухи о своей смерти цитатой из Марка Твена
Правительство сократило финансирование российских вузов
Захватившие россиян пираты выдвинули требования
Ученые выяснили, как выглядел святой Валентин
Спорт
Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужно Экс-главный тренер «Спартака» считает, что фанатам красно-белых не стоит переживать по поводу подготовки команды ко второй части сезона
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь