Белый дом: Трамп ждет, что Россия вернет Крым Украине

По словам Спайсера, Трамп занимает «жесткую» позицию в отношении России: «Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация».

«Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма», — заявил Спайсер.

Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона в отношении Крыма.

В свою очередь новый глава Минфина США Стивен Мнучин заявил во вторник о том, что санкционная политика Соединенных Штатов в отношении Российской Федерации остается в силе.

«Действующие санкционные программы остаются в силе», — заявил он журналистам в ходе брифинга Белого дома, отвечая на вопрос о санкционной политике в отношении России.

Мнучин назвал санкции «очень важной частью» работы Минфина, которую Вашингтон «продолжит рассматривать в отношении разных стран».