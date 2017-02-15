Самолет «АВАКС» провел разведку вблизи Калининградской области

Согласно их информации, «АВАКС» с бортовым номером LX-N90455 и позывным NATO06, вылетевший с натовской базы Гайленкирхен в Германии, совершил подлет к Калининградской области с юга. Он около двух часов вел активную разведку у российской сухопутной границы, находясь в воздушном пространстве Польши на высоте приблизительно 9,1 тыс. метров.

Как сообщалось, ранее во вторник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W подлетел к границам России в районе Финского залива для выполнения оперативного разведзадания. Американский самолет с бортовым номером 62−4138 и позывным ALKAI28, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, несколько часов вел радиотехническую разведку вдоль сухопутной границы Ленинградской области, находясь в воздушном пространстве на севере Эстонии на высоте около 9,4 тыс. метров. Он также входил в воздушное пространство над Финским заливом.

Кроме того, во вторник к Калининградской области совершил подлет разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622. Он летал вдоль ее побережья по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 12 тыс. метров над международными водами Балтики.

В последние месяцы военные самолеты США, НАТО и Швеции стали регулярно осуществлять разведывательные полеты вблизи западных рубежей России и над районами передвижения российских боевых кораблей в акватории Балтийского моря.