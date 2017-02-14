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23:30 (мск), источник: 112.ua

Нардеп: Блокада Донбасса разрастается, и механизмов избавления от нее нет

Блокирование грузового ж/д сообщения между оккупированной и подконтрольной Украине частями Донбасса сегодня становится масштабнее, механизмов избавиться от него сегодня нет.

Источник: 112.ua

Такое мнение в «Вечернем прайме» на «112 Украина» высказал нардеп от БПП Олег Петренко.

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Он отметил, что сегодня с коллегами общался с министром энергетики Игорем Насаликом о перспективах перехода украинских ТЭС на тип угля, который добывается на подконтрольной Украине территории.

«Много говорили с министром (Насаликом, — ред.) о путях решения, колоссальных цифрах, которые нужны для перехода энергоблоков на уголь марки “Г”, и сколько лет. Премьер-министр озвучивал гораздо большие сроки, но министр энергетики озвучивал 2−2,5 года. Но ведь мы говорили, что мы действительно обеспокоены той ситуацией, которая складывается, что нас не устраивают такие сроки. Мы говорили, что де-факто мы имеем блокаду, которая действительно никуда не денется, и нет каких-то механизмов, как от нее избавиться. В любом случае у власти сейчас никто не хочет брать ответственность на себя для каких-то решительных действий по отношению к тем, кто проводит блокаду», — сказал депутат.

«Блокада, по словам организаторов, разрастается, становится масштабнее», — добавил он.

Ранее министр энергетики Игорь Насалик заявил, что блокирование железной дороги вызовет веерные отключения и повысит цену на уголь. О вероятности отключений тепло- и энергоснабжения также говорил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В то же время, в НЭК «Укрэнерго» заявили, что если в ближайшие дни не будет возобновлены поставки антрацитового топлива, то необходимо будет ввести чрезвычайное положение в электроэнергетике. При этом, в условиях чрезвычайного положения общих запасов угля антрацитовой группы на всех ТЭС хватит на 40 суток.

26 января началась блокада железнодорожных путей, инициаторами которой стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.

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