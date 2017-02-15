WikiLeaks предложил опубликовать запись разговора Флинна с послом России

«Перехваченная расшифровка (разговора) Флинна и Кисляка должна быть представлена общественности, чтобы каждый мог действовать, имея полную информацию», — говорится в сообщении на странице WikiLeaks в Twitter.

В понедельник вечером Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Ранее СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа.