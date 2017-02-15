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02:02 (мск), источник: РИА Новости

WikiLeaks предложил опубликовать запись разговора Флинна с послом России

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сайт WikiLeaks предложил опубликовать перехваченную запись разговора экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком и приложила ссылку, по которой обладатель документа может отправить его на сайт.

Источник: AFP 2017

«Перехваченная расшифровка (разговора) Флинна и Кисляка должна быть представлена общественности, чтобы каждый мог действовать, имея полную информацию», — говорится в сообщении на странице WikiLeaks в Twitter.

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В понедельник вечером Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Ранее СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа.

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