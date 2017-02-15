СМИ: Флинн рассказал о переговорах с послом РФ

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявлял, что «не пересекал границ» в ходе переговоров с послом РФ Сергеем Кисляком, пояснив, что в действительности речь шла не о санкциях, а о факте высылки из США 35 российских дипломатов. Такое признание он сделал в своем последнем перед отставкой интервью сетевому изданию Daily Caller, опубликованном во вторник.
«Речь шла не о санкциях, а о тех 35 людях, которых выслали (из страны)», — сказал Флинн.
И вот как в итоге все обернулось. В действительности разговор был такой: “Да, я знаю, что произошло, мы все изучим”. Но я никогда не говорил ничего вроде: “Мы планируем пересмотреть санкции” или что-то в этом духе
Вместе с тем Флинн заявил, что гораздо больше его беспокоит ситуация с утечками секретной информации, в частности о беседах политиков, в прессу.
«В некоторых случаях речь идет о вещах, которые были вынесены за пределы засекреченной системы и затем переданы журналистам. Это преступление», — убежден Флинн.
Вы называете это утечками, но это самое настоящее уголовное преступление, а не просто подмигивание или кивок
Трамп в понедельник принял отставку Флинна, назначив исполняющим обязанности помощника по национальной безопасности генерала в отставке Кита Келлогга.
«К сожалению,
Газета Washington Post на прошлой неделе сообщила о том, что Флинн обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По ее данным, консультации между Флинном и Кисляком по введенным в отношении Москвы ограничениям состоялись за месяц до инаугурации Трампа.
Издание утверждало, что в Белом доме некоторые считали переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразным и потенциально неправомерным сигналом для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены.
29 декабря администрация Обамы ввела новые антироссийские санкции, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах