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03:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Комитет ЗС Приморья отказал оппозиции в аппаратах для фракций

Создание новых структур уперлось в бюджет.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

Попытка оппозиции Законодательного собрания Приморского края получить в распоряжение собственные аппараты специалистов для более качественной работы не увенчалась успехом. Комитет Заксобрания по регламенту и этике не поддержал инициативу депутата Артема Самсонова, предлагавшего наделить правом на создание аппаратов депутатские объединения численностью от 4 человек. Парламентарию было отказано по той причине, что организация работы новой структуры даже в составе одного человека — непозволительная для бюджета роскошь, сообщает ИА PrimaMedia.

Инициативу депутата Артема Самсонова (КПРФ) рассматривали на заседании комитета ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания во вторник, 14 февраля. Парламентарий предложил внести в постановление «О Регламенте Законодательного Собрания Приморского края» изменения, по которым фракции наделялись бы правом на аппараты — организации специалистов для обеспечения своей деятельности. При этом на аппарат могли бы претендовать депутатские объединения численностью от четырех человек.

На заседании Самсонов напомнил, что в действующей редакции регламента правом на обеспечение своей деятельности аппаратом обладают депутатские объединения, численность которых превышает 50% от установленного числа депутатов (40 человек). Другими словами, свой аппарат на протяжении нескольких созывов был только у фракции «Единая Россия», численность которой сейчас составляет 25 человек.

— Аппараты нужны фракциям для продуктивной качественной работы. У меня есть предложение (и я прошу его поддержать) создать для фракций аппараты из одного человека минимум, если численность депутатского объединения превышает 10%. В таком случае аппараты смогут получить три фракции — «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ, — сообщил Артем Самсонов.

В пример он привел Заксобрание Ярославской области, депутаты которого имеют право на аппарат из двух человек.

— Артем Анатольевич, а вы с представителями других фракций ЗС ПК обсуждали этот вопрос? — спросил председатель комитета Дмитрий Новиков.

— Я не думаю, что в какой-то из фракций были бы против этого проекта. Ничьих прав он не ущемляет. Ущемлял бы — тогда, конечно, был бы какой-то смысл пообщаться, — ответил Самсонов.

Также коммуниста спросили, пытался ли он рассчитать, какие затраты понесет Законодательное собрание в случае появления нескольких аппаратов. Депутат ответил:

— Ну, если исходить из того, что аппарат будет состоять из одного человека, то это будет размер одной заработной платы. Тысяч 30 рублей в месяц. Это не критические расходы.

Новиков заметил, что у комитета имеется заключением губернатора Приморского края по инициативе коллеги, в котором сказано, что проект постановления Самсонова подразумевает дополнительные расходы, однако расчеты конкретных затрат из краевого бюджета депутат не приводит.

— Поскольку принятие постановления повлечет увеличение численности работников органов государственной власти Приморского края, данный проект постановления не поддержан губернатором, — процитировал заключение Новиков.

Далее он высказал свое личное мнение, что бюджет края действительно дефицитный, и целесообразность дополнительных расходов сомнительна.

Голосованием комитета инициатива депутата Самсонова поддержана не была, после чего тот удалился из зала заседания, не дожидаясь оглашения всей повестки дня.

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