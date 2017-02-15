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03:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Чиновника администрации Приморья уволили из-за утраты доверия

Действия начальника отдела в департаменте транспорта и дорхозяйства прокуратура расценила как коррупционные.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

Прокуратура Приморья добилась увольнения начальника одного из отделов департамента транспорта и дорожного хозяйства края за коррупционное нарушение. Надзорный орган также настоял на том, чтобы чиновника сняли с должности с формулировкой «из-за утраты доверия», а не «по инициативе служащего», как планировалось изначально, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу приморской прокуратуры.

Как следует из материалов прокуратуры, речь идет о начальнике отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта при вышеуказанном департаменте, который в соответствии со своими должностными обязанностями представлял Приморский край в совете директоров ОАО «Экспресс Приморья» (край является одним из акционеров компании).

В апреле 2016 года чиновник необоснованно получил в виде вознаграждения более 440 тысяч рублей от юридического лица, чем нарушил запрет, установленный статьей 17 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». По нему тем, кто исполняет должностные обязанности, закон запрещает получать вознаграждения от юрлиц. Более того, начальник отдела краевого департамента нарушил еще один федеральный закон — «О противодействии коррупции», представив неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе.

«Учитывая данные обстоятельства, в июле-сентябре 2016 года в отношении начальника отдела департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений края проведена проверка, по итогам которой факты нарушения им запрета на получение вознаграждения, а также обязанности представить полные и достоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера нашли свое подтверждение», — передает пресс-служба прокуратуры.

С формулировкой «по инициативе гражданского служащего», с которой уволили чиновника-нарушителя, прокурор края не согласился и внес представление. В результате формулировку в приказе об увольнении изменили на «гражданский служащий уволен в связи с утратой доверия».

Решение об увольнении указанного лица принял лично губернатор Приморского края.

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