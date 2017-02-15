Чиновника администрации Приморья уволили из-за утраты доверия
Действия начальника отдела в департаменте транспорта и дорхозяйства прокуратура расценила как коррупционные.
Действия начальника отдела в департаменте транспорта и дорхозяйства прокуратура расценила как коррупционные.
Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.
Прокуратура Приморья добилась увольнения начальника одного из отделов департамента транспорта и дорожного хозяйства края за коррупционное нарушение. Надзорный орган также настоял на том, чтобы чиновника сняли с должности с формулировкой «из-за утраты доверия», а не «по инициативе служащего», как планировалось изначально, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Как следует из материалов прокуратуры, речь идет о начальнике отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта при вышеуказанном департаменте, который в соответствии со своими должностными обязанностями представлял Приморский край в совете директоров ОАО «Экспресс Приморья» (край является одним из акционеров компании).
В апреле 2016 года чиновник необоснованно получил в виде вознаграждения более 440 тысяч рублей от юридического лица, чем нарушил запрет, установленный статьей 17 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». По нему тем, кто исполняет должностные обязанности, закон запрещает получать вознаграждения от юрлиц. Более того, начальник отдела краевого департамента нарушил еще один федеральный закон — «О противодействии коррупции», представив неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе.
«Учитывая данные обстоятельства, в
С формулировкой «по инициативе гражданского служащего», с которой уволили
Решение об увольнении указанного лица принял лично губернатор Приморского края.