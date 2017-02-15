Губернатор Хабаровского края обсудил ряд вопросов с главой «Газпрома»
В Москве губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
В Москве губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и регионом.
Отмечалось, что уровень газификации Хабаровского края на 1 января 2017 года составляет 18,8%. По этому показателю регион вышел в лидеры на Дальнем Востоке. В 2017 году продолжится строительство
На встрече также обсудили перспективы развития рынка газомоторного топлива и планы по строительству социальных объектов с участием компании, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на