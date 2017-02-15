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03:55 (мск), источник: Губерния онлайн

Губернатор Хабаровского края обсудил ряд вопросов с главой «Газпрома»

В Москве губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Источник: khabkrai.ru

Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и регионом.

Отмечалось, что уровень газификации Хабаровского края на 1 января 2017 года составляет 18,8%. По этому показателю регион вышел в лидеры на Дальнем Востоке. В 2017 году продолжится строительство газопровода-отвода, еще двух распределительных газопроводов, а также проектирование 16 газопроводов. Напомним, согласно планам, к газоснабжению в этом году подключат восемь населенных пунктов края.

На встрече также обсудили перспективы развития рынка газомоторного топлива и планы по строительству социальных объектов с участием компании, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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