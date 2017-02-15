Губернатор Хабаровского края обсудил ряд вопросов с главой «Газпрома»

Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и регионом.

Отмечалось, что уровень газификации Хабаровского края на 1 января 2017 года составляет 18,8%. По этому показателю регион вышел в лидеры на Дальнем Востоке. В 2017 году продолжится строительство газопровода-отвода, еще двух распределительных газопроводов, а также проектирование 16 газопроводов. Напомним, согласно планам, к газоснабжению в этом году подключат восемь населенных пунктов края.