Экипажи кораблей Тихоокеанского флота избавляются от срочников

Аналогичная тенденция наблюдается и на Тихоокеанском флоте, сообщает ИА «Дейта».

«Срочники» — военнослужащие по призыву — больше не будут проходить службу на боевых кораблях и подводных лодках Северного флота. Практически все должности в плавсоставе флота комплектуются исключительно военнослужащими по контракту. Призывники будут служить только в береговых войсковых частях флота. Что в принципе верно и декларируется руководством ВМФ РФ не первый год. Ибо лишь хорошо технически подготовленные профессиональные военные сегодня справляются с эксплуатацией сложного оборудования современных эсминцев, крейсеров и подводных лодок, а «срочники» чаще всего эксплуатируются на должностях вестовых, камбузных рабочих, машинистов котельных и трюмных, отвечающих за чистоту пайолов и клапанов.

Но такая служба не привлекательна, поэтому на «северах» призывников направляют в части береговых войск СФ: мотострелковые бригады и бригады морской пехоты, подразделения наземного персонала авиационных эскадрилий и полков, а также дивизии противовоздушной обороны.

Что касается Тихоокеанского флота, как сообщили ИА «Дейта» в пресс-службе ТОФ, подводные лодки флота укомплектованы только контрактниками.