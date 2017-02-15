Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Номер Playboy 1964 года, посвященный девушкам России (фото)
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
05:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота избавляются от срочников

Начиная с весеннего призыва 2017 года призывники срочной службы не будут служить на боевых кораблях и подводных лодках Северного флота ВМФ России, их экипажи станут полностью контрактными.

Аналогичная тенденция наблюдается и на Тихоокеанском флоте, сообщает ИА «Дейта».

«Срочники» — военнослужащие по призыву — больше не будут проходить службу на боевых кораблях и подводных лодках Северного флота. Практически все должности в плавсоставе флота комплектуются исключительно военнослужащими по контракту. Призывники будут служить только в береговых войсковых частях флота. Что в принципе верно и декларируется руководством ВМФ РФ не первый год. Ибо лишь хорошо технически подготовленные профессиональные военные сегодня справляются с эксплуатацией сложного оборудования современных эсминцев, крейсеров и подводных лодок, а «срочники» чаще всего эксплуатируются на должностях вестовых, камбузных рабочих, машинистов котельных и трюмных, отвечающих за чистоту пайолов и клапанов.

Но такая служба не привлекательна, поэтому на «северах» призывников направляют в части береговых войск СФ: мотострелковые бригады и бригады морской пехоты, подразделения наземного персонала авиационных эскадрилий и полков, а также дивизии противовоздушной обороны.

Что касается Тихоокеанского флота, как сообщили ИА «Дейта» в пресс-службе ТОФ, подводные лодки флота укомплектованы только контрактниками.

 — Что касается боевых надводных кораблей ТОФ, количество «срочников» на них неуклонно уменьшается, однако экипажи т.н. «смешанного» комплектования у нас все еще встречается из-за большого корабельного состава ТОФ, — добавили в пресс-службе ТОФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Приморье отмечает юбилей Ким Чен Ира
СМИ: Флинн рассказал о переговорах с российским послом
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
«Барселона» потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Захватившие россиян пираты выдвинули требования
Минпромторг просит 370 млн рублей на бренд «Мade in Russia»
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь