СМИ: сторонники Обамы вели секретную кампанию по дискредитации Флинна

Как сообщили источники, сторонники Обамы, включая заместителя помощника экс-президента по национальной безопасности Бена Родса, передавали СМИ материал, который был нацелен на подрыв доверия к Флинну, выступавшему против ядерной сделки с Ираном. Участники операции намеревались противостоять усилиям администрации Трампа раскрыть секретные детали соглашения по иранскому атому, которые долгое время скрывались администрацией бывшего президента.

Знакомые с ситуацией источники сообщили, что сторонники Обамы за несколько месяцев до инаугурации Трампа занимались планированием создания помех на пути у команды нового президента США по национальной безопасности.

«Нельзя отрицать, что кампания по дискредитации Флинна шла полным ходом перед днем инаугурации, она включала в себя однозначно беспокоящие и политизированные утечки (в СМИ — ред.), направленные на подрыв (его репутации — ред.). Этот пример напоминает мне о подготовке сделки с Ираном, и, вероятно, там задействованы те же персонажи», — заявил неназванный бывший советник по национальной безопасности, имеющий тесный контакт с командой Белого дома.