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05:58 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: сторонники Обамы вели секретную кампанию по дискредитации Флинна

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Члены администрации бывшего президента США Барака Обамы много месяцев вели секретную кампанию по дискредитации экс-советника нового американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, ушедшего в отставку из-за скандала в администрации вокруг разговоров с российским послом, пишет издание Washington Free Beacon со ссылкой на многочисленные источники.

Источник: AFP 2017

По данным издания, сотрудники администрации Обамы хотели тем самым создать помехи системе национальной безопасности нового президента США Дональда Трампа и сохранить ядерную сделку с Ираном.

Как сообщили источники, сторонники Обамы, включая заместителя помощника экс-президента по национальной безопасности Бена Родса, передавали СМИ материал, который был нацелен на подрыв доверия к Флинну, выступавшему против ядерной сделки с Ираном. Участники операции намеревались противостоять усилиям администрации Трампа раскрыть секретные детали соглашения по иранскому атому, которые долгое время скрывались администрацией бывшего президента.

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Знакомые с ситуацией источники сообщили, что сторонники Обамы за несколько месяцев до инаугурации Трампа занимались планированием создания помех на пути у команды нового президента США по национальной безопасности.

«Нельзя отрицать, что кампания по дискредитации Флинна шла полным ходом перед днем инаугурации, она включала в себя однозначно беспокоящие и политизированные утечки (в СМИ — ред.), направленные на подрыв (его репутации — ред.). Этот пример напоминает мне о подготовке сделки с Ираном, и, вероятно, там задействованы те же персонажи», — заявил неназванный бывший советник по национальной безопасности, имеющий тесный контакт с командой Белого дома.

Они знали, что целью номер один является Иран… и они все знали, что их маленькое заветное соглашение с Ираном пойдет в обход правилам… Поэтому они избавились от Флинна прежде, чем какое-либо (секретное) соглашение всплыло на поверхность
Неназванный источник, близкий к Флинну и Белому дому

Источники издания добавили, что ушедший в отставку советник президента США по национальной безопасности готовился опубликовать многие детали ядерной сделки, которые были умышленно скрыты администрацией Обамы, чтобы заручиться поддержкой для заключения сделки. Флинн ушел «прежде, чем кто-либо смог увидеть, что произошло» с этими секретными соглашениями, добавил источник издания.

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Издание отмечает, что кампания, направленная против Флинна, может перекинуться на другие важные фигуры в администрации Трампа.

В понедельник вечером Флинн покинул пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Ранее СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком санкции против России, и представили это как нечто весьма подозрительное. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.

Комментарии
3
Владимир Пацак
Где Ку-клук-склановцы, чернозадова в кандалы и на плантации..??!!
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F 890
В чем америка бесспорно преуспела, так это дискредитировать кого либо , или что либо ..) целые страны демонизируют! ))) чего там человека очернить то? ))) в этом они профи!
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Падший Ангел
Издание сказало! Моя соседка тоже много чего говорит.
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