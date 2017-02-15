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11:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские депутаты одобрили работу Анатолия Локтя

Мэр рассказал о тратах бюджета и острых городских проблемах, которые нужно решить в 2017 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Новосибирские депутаты одобрили работу Анатолия Локтя, сообщает пресс-служба мэрии.

14 февраля мэр Анатолий Локоть выступил на сессии Горсовета с отчётом о результатах своей деятельности по итогам 2016 года. Отчёт депутаты приняли и единодушно признали работу мэрии Новосибирска в 2016 году удовлетворительной. Мэр отчитался по самым крупным направлениям расходов — 59% городского бюджета было направлено на строительство школ и образование, 10% — на национальную экономику, 9% — на социальную политику.

Мэр обратил внимание на дороги: «Уже в 2017 году мы направим более 1 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры Новосибирска. 480 млн — из федерального бюджета, 320 млн — из регионального бюджета, 236 млн — городские средства. В плане этого года — ремонт 20 км дорог и ликвидация 15 мест концентрации ДТП. Мы рассчитываем на объём финансирования более 9 млрд рублей до 2025 года», — сказал Анатолий Локоть.

Мэр также напомнил о завершении в 2017 году программы по расселению из ветхих домов, и заметил, что ее нужно продлить.

Проблемы городской среды мэрия обсудила с общественниками и новосибирцами в рамках проекта «Городские приоритеты». Обращаясь к депутатам, Локоть подчеркнул: «Как и в прошлом году, мэрия сохранит главный принцип своей работы — готовность к диалогу с депутатским корпусом и общественностью, привлечение активных новосибирцев к принятию решений».

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