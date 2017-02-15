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06:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Полпредство возьмет на контроль выдачу ДВ гектара в Приморье

Остро стоит вопрос в Шкотовском районе, где с ноября на рассмотрении находятся коллективные заявки на 81 гектар для строительства эко-фермы.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

Зампредседателя правительства РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил своему аппарату в ДФО совместно с органами прокуратуры провести проверку соблюдения требований законодательства при передаче земель в Шкотовском районе Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полпредства.

Напомним, в Шкотовском районе (Приморский край) с ноября 2016 года на рассмотрении находятся заявки на 81 гектар для коллективного использования в целях создания эко-фермы с гостевым домом. Задержка связана с бездействием муниципальных властей, которые не внесли заблаговременно информацию о своих правах на земельные участки и сделали это только после того, как на эти земельные участки поступила коллективная заявка.

В Приморском крае из 19,5 тысяч поданных гражданами заявлений на предоставление земельных участков в безвозмездное пользование в рамках «дальневосточного гектара» 455 приходится на коллективные заявки. Более 100 из них в настоящее время проходят стадию заключения договора.

В федеральном законе заложена норма, согласно которой муниципальные и региональные власти имеют право оказать необходимую помощь в освоении территории для заявок более 20 человек, но не везде главы муниципалитетов и регионов провели необходимую работу по выделению земель вокруг населенных пунктов и подготовились к работе с коллективными заявками.

В связи с этим полпред дал поручение своему аппарату в Дальневосточном федеральном округе взять на контроль процесс передачи земельных участков, в том числе по коллективным заявкам, и обеспечить своевременное оказание необходимого содействия гражданам.

«Процесс получения “дальневосточного гектара” должен быть прозрачным и не вызывать лишних сложностей. Если вопросы возникают, они должны быть решены в кратчайшие сроки. Земля в России принадлежит гражданам. И не декларативно, а реально», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Трутнев также поручил полпредству совместно с прокуратурой проверить действия должностных лиц, причастных к ситуации в Шкотовском райне, а губернатору Приморского края совместно с главой муниципального образования в кратчайшие сроки определить возможность передачи земель гражданам для коллективного использования, если эти земельные участки не зарезервированы в установленном порядке или не предоставлены ранее иным лицам для реализации проектов, необходимых населению района.

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