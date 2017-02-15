Приморский парламентарий прогулял свой суд в День святого Валентина

Депутат Законодательного Собрания Приморского края прогулял собственный суд, который должен был пройти во Фрунзенском районном суде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказали в пресс-службе суда, заседание, назначенное на 16 часов 14 февраля, не состоялось из-за неявки подсудимого. Слушание было перенесено на 9 марта, начало в 14:00.

Стоит отметить, что действующий заместитель председателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Руслан Маноконов находится под подпиской о невыезде. Парламентарий обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следствия, член партии «Единая Россия» Маноконов, избранный как депутат краевого парламента от города Находка, не имел жилья во Владивостоке и получал компенсацию за найм жилья у некоего Е. Терлового, по договору аренды. Однако, как установлено, Маноконов в данной квартире не проживал, а сама жилплощадь с 2013 года была сдана владельцем уже иным лицам: здесь был организован детский сад на дому.

Ущерб бюджету региона составил порядка миллиона рублей.

Примечательно, что, будучи под следствием, Руслан Маноконов смог стать депутатом Законодательного Собрания Приморья шестого созыва в сентябре 2016 года. Является членом Всероссийской политической партии «Единая Россия».