Приморский парламентарий прогулял свой суд в День святого Валентина
Руслана Маноконова обвиняют в мошенничестве.
Руслана Маноконова обвиняют в мошенничестве.
Депутат Законодательного Собрания Приморского края прогулял собственный суд, который должен был пройти во Фрунзенском районном суде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказали в
Стоит отметить, что действующий заместитель председателя комитета ЗС ПК по
По версии следствия, член партии «Единая Россия» Маноконов, избранный как депутат краевого парламента от города Находка, не имел жилья во Владивостоке и получал компенсацию за найм жилья у некоего Е. Терлового, по договору аренды. Однако, как установлено, Маноконов в данной квартире не проживал, а сама жилплощадь с 2013 года была сдана владельцем уже иным лицам: здесь был организован детский сад на дому.
Ущерб бюджету региона составил порядка миллиона рублей.
Примечательно, что, будучи под следствием, Руслан Маноконов смог стать депутатом Законодательного Собрания Приморья шестого созыва в сентябре 2016 года. Является членом Всероссийской политической партии «Единая Россия».