Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Глава ЛНР о блокаде поставок угля на Украину: "Инициатива Кремля"
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
9Колесница для королевских похорон
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
06:40 (мск), источник: РИА Новости

Правительство опубликовало план приватизации на 2017−2019 годы

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство России опубликовало план приватизации на 2017−2019 годы, предполагающий среди прочего снижение государственных долей в компаниях, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, включая ВТБ, «Совкомфлот» и «Алросу», документ опубликован на сайте кабинета.

Источник: РИА Новости

«Планом предусматривается приватизация в 2017—2019 годах находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в десяти обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны», — сообщается в справке к распоряжению на сайте кабмина.

Поступления в бюджет за это время составят 5,6 миллиарда рублей ежегодно без учёта стоимости акций компаний-лидеров

В частности, планируется сократить долю государства в «Алросе» до 29% плюс одна акция, в «Совкомфлоте» — до 25% плюс одна акция, в ВТБ также до 25% плюс одна акция от общего количества обыкновенных акций. В документе также говорится, что сокращение доли в ВТБ ниже 50% плюс одна акция будет координироваться с сокращением участия ЦБ в Сбербанке.

Читайте также
Шувалов заявил об отсутствии планов по приватизации РЖД

В начале июля 2016 года в рамках приватизации состоялось размещение 10,9% акций «Алросы». Пакет из 802,781 миллиона акций был продан примерно за 52,2 миллиарда рублей (по 65 рублей за акцию). Сделка вызвала значительный интерес и привлекла широкий круг инвесторов, в том числе иностранных. В результате приватизации доля государства в алмазодобытчике снизилась до 33%, еще 25% плюс одна акция принадлежат республике Якутия, 8% — восьми улусам (районам) этой республики. В свободном обращении находятся 34% акций компании.

В перспективе не исключалась возможность приватизации дополнительно 8% акций «Алросы» уже в 2017 году. Однако, как говорил в декабре глава Росимущества Дмитрий Пристансков, этот вопрос еще открыт и будет обсуждаться в правительстве.

Комментарии
4
Падший Ангел
Фига се? Папуасам? Иль Кипру, как обычно?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир Пацак
Кремль уже продан, просто мы не знаем. Много чего узнаем когда революция грянет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Youri Concorde
От перекладывания денег из правого кармана в левый сумма средств не увеличивается.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему офицер ВСУ Соколов безнаказанно убивает мирных жителей Донбасса
СМИ узнали о кампании сторонников Обамы по дискредитации Флинна
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
«Барселона» потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Минпромторг просит 370 млн рублей на бренд «Мade in Russia»
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь