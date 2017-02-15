УФАС по Иркутской области обезглавили
Руководитель управления ушла на заслуженный отдых.
Руководитель управления ушла на заслуженный отдых.
Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Валентина Заморина ушла на заслуженный отдых в связи с достижением предельного возраста. Контракт с главой УФАС расторгнут накануне, 14 февраля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Глава Иркутского УФАС известна своей принципиальной позицией в отстаивании мнений территориального органа, выверенностью и обоснованоностью «громких» решений, которые и в суде не подвергались сомнению.
«Мы, коллектив Иркутского антимонопольного ведомства, выражаем особую благодарность и уважение Вам — мудрому руководителю Иркутского УФАС, тому, кто создавал и укреплял службу. Неоценим Ваш вклад в дело защиты конкуренции, бесценен опыт, наработанный долгими годами самоотверженной работы и переданный молодому поколению антимонопольщиков. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма на долгие годы, новых горизонтов и впечатлений», — отметили в
Справка: ЗАМОРИНА Валентина Андреевна пришла в антимонопольные органы вскоре после образования Иркутского территориального управления — в феврале 1992 года, где сначала была начальником отдела — заместителем начальника управления, а с 1997 года возглавляла команду антимонопольщиков Прибайкальского региона. С тех пор за 25 лет у ведомства менялись названия, но в областном УФАС не менялся руководитель.