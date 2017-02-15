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06:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

УФАС по Иркутской области обезглавили

Руководитель управления ушла на заслуженный отдых.

Источник: IrkutskMedia.ru

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Валентина Заморина ушла на заслуженный отдых в связи с достижением предельного возраста. Контракт с главой УФАС расторгнут накануне, 14 февраля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Иркутского УФАС известна своей принципиальной позицией в отстаивании мнений территориального органа, выверенностью и обоснованоностью «громких» решений, которые и в суде не подвергались сомнению.

«Мы, коллектив Иркутского антимонопольного ведомства, выражаем особую благодарность и уважение Вам — мудрому руководителю Иркутского УФАС, тому, кто создавал и укреплял службу. Неоценим Ваш вклад в дело защиты конкуренции, бесценен опыт, наработанный долгими годами самоотверженной работы и переданный молодому поколению антимонопольщиков. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма на долгие годы, новых горизонтов и впечатлений», — отметили в пресс-службе.

Справка: ЗАМОРИНА Валентина Андреевна пришла в антимонопольные органы вскоре после образования Иркутского территориального управления — в феврале 1992 года, где сначала была начальником отдела — заместителем начальника управления, а с 1997 года возглавляла команду антимонопольщиков Прибайкальского региона. С тех пор за 25 лет у ведомства менялись названия, но в областном УФАС не менялся руководитель.

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