Прокуратура внесла мэру Омска Двораковскому представление за неубранную незаконную рекламу

Сегодня прокуратура Омской области объявила о том, что обнаружила многочисленные нарушения в контроле за наружной рекламой на улицах Омска.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Установлено, что муниципалитетом не осуществляется должный контроль за исполнением предписаний о демонтаже рекламных конструкций, размещённых без правоустанавливающих документов. При этом демонтаж таких объектов силами администрации города Омска проводится бессистемно, допускаются факты длительной волокиты.

Прокуратура города Омска заявляет: до настоящего времени в городе не демонтированы более 1500 рекламных конструкций, которые собственникам было велено убрать. Невыполнение требований муниципалитета является административным правонарушением. Однако мэрия до сих пор не обратилась в полицию, чтобы та привлекла к ответственности бизнесменов-нарушителей.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Исковая работа по взысканию в городской бюджет стоимости неосновательного обогащения за эксплуатацию рекламных конструкций без правоустанавливающих документов также вёдется ненадлежащим образом. В частности, при наличии задолженности по неосновательному обогащению в размере 16,8 миллиона рублей в 2016 году приняты меры к взысканию в судебном порядке лишь 3,6 миллиона рублей.

Прокурор города Омска Алексей Полубояров внёс мэру Вячеславу Двораковскому представление, в котором потребовал устранить нарушения. Сейчас представление находится на рассмотрении в мэрии.