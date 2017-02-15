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07:02 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура внесла мэру Омска Двораковскому представление за неубранную незаконную рекламу

По мнению прокуратуры, муниципалитет не следит должным образом за тем, чтобы размещённые без документов рекламные конструкции демонтировали.

Сегодня прокуратура Омской области объявила о том, что обнаружила многочисленные нарушения в контроле за наружной рекламой на улицах Омска.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

 — Установлено, что муниципалитетом не осуществляется должный контроль за исполнением предписаний о демонтаже рекламных конструкций, размещённых без правоустанавливающих документов. При этом демонтаж таких объектов силами администрации города Омска проводится бессистемно, допускаются факты длительной волокиты.

Прокуратура города Омска заявляет: до настоящего времени в городе не демонтированы более 1500 рекламных конструкций, которые собственникам было велено убрать. Невыполнение требований муниципалитета является административным правонарушением. Однако мэрия до сих пор не обратилась в полицию, чтобы та привлекла к ответственности бизнесменов-нарушителей.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

 — Исковая работа по взысканию в городской бюджет стоимости неосновательного обогащения за эксплуатацию рекламных конструкций без правоустанавливающих документов также вёдется ненадлежащим образом. В частности, при наличии задолженности по неосновательному обогащению в размере 16,8 миллиона рублей в 2016 году приняты меры к взысканию в судебном порядке лишь 3,6 миллиона рублей.

Прокурор города Омска Алексей Полубояров внёс мэру Вячеславу Двораковскому представление, в котором потребовал устранить нарушения. Сейчас представление находится на рассмотрении в мэрии.

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