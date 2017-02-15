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06:58 (мск), источник: Newtimes.kz

Прокурор Астаны освобожден от должности

Прокурор Астаны Бекбосунов Сабыржан освобожден от должности, сообщает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Источник: Newtimes.kz

«Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 14.02.2017 года с согласия Президента Республики Казахстан Бекбосунов Сабыржан Мадиевич освобожден от занимаемой должности прокурора города Астаны, в связи с достижением предельного возраста пребывания на правоохранительной службе», — говорится в сообщении.

Новым прокурором столицы назначен Дембаев Булат Бекназарович. Последняя занимаемая должность — начальник Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

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