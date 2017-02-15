Прокурор Астаны освобожден от должности
Прокурор Астаны Бекбосунов Сабыржан освобожден от должности, сообщает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Прокурор Астаны Бекбосунов Сабыржан освобожден от должности, сообщает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
«Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от
Новым прокурором столицы назначен Дембаев Булат Бекназарович. Последняя занимаемая должность — начальник Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.