Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Назван новый фактор риска рака груди
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
31-летняя Ольга Бузова встретила 14 февраля в слезах - СМИ
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг - СМИ
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
10Ежегодный Венецианский карнавал
06:56 (мск), источник: Sputniknews.kz

МИД РК: начало заседания по Сирии переносится на 16 февраля

АСТАНА, 15 фев — Sputnik. Начало заседания в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии перенесли на 16 февраля, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Источник: Sputniknews.kz

Встреча по урегулированию ситуации в Сирии ранее была запланирована на 15—16 февраля. На встрече будет обсуждаться механизм фиксации нарушений режима прекращения боевых действий, а также режим применения санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня. МИД Казахстана ранее сообщил, что на заседание приглашены делегации правительства, вооруженной оппозиции, спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, а также представители США и Иордании.

«Начало очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии переносится на 12.00 часов 16 февраля 2017 года», — говорится в сообщении.

Переговоры по сирийскому урегулированию состоялись в Астане 23—24 января. В них приняли участие представители делегаций правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также Ирана, России и Турции. Впервые стороны конфликта сели за стол переговоров в Астане.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Четырех полицейских по 'делу Утеуова' освободили из зала суда
СМИ узнали о кампании сторонников Обамы по дискредитации Флинна
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
«Барселона» потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Правительство опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы
Минпромторг просит 370 млн рублей на бренд «Мade in Russia»
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь