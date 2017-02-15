МИД РК: начало заседания по Сирии переносится на 16 февраля

Встреча по урегулированию ситуации в Сирии ранее была запланирована на 15—16 февраля . На встрече будет обсуждаться механизм фиксации нарушений режима прекращения боевых действий, а также режим применения санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня. МИД Казахстана ранее сообщил, что на заседание приглашены делегации правительства, вооруженной оппозиции, спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, а также представители США и Иордании.

«Начало очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии переносится на 12.00 часов 16 февраля 2017 года», — говорится в сообщении.