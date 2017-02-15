МИД РК: начало заседания по Сирии переносится на 16 февраля
АСТАНА, 15 фев — Sputnik. Начало заседания в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии перенесли на 16 февраля, сообщила
АСТАНА, 15 фев — Sputnik. Начало заседания в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии перенесли на 16 февраля, сообщила
Встреча по урегулированию ситуации в Сирии ранее была запланирована на
«Начало очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии переносится на 12.00 часов 16 февраля 2017 года», — говорится в сообщении.
Переговоры по сирийскому урегулированию состоялись в Астане