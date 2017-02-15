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07:41 (мск), источник: УНИАН

Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной

Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил в Тwitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Также, по его словам, в дальнейшем его должен поддержать Сенат и подписать генерал-губернатор Канады. Требуется также ратификация со стороны Верховной рады Украины.

После завершения всех процедур по ратификации Канада отменит пошлины на 99.9% украинского импорта. В свою очередь Украина отменит 86% пошлины на импорт из Канады.

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