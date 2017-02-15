Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной
Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной.
Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной.
Об этом сообщил в Тwitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Также, по его словам, в дальнейшем его должен поддержать Сенат и подписать
После завершения всех процедур по ратификации Канада отменит пошлины на 99.9% украинского импорта. В свою очередь Украина отменит 86% пошлины на импорт из Канады.