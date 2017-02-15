Борис Дубровский оценил новый детсад в Копейске

Детский сад рассчитан на 200 детей, в нем предусмотрено 8 групп. На его строительство было направлено 110 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

Губернатор посетил пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы, и интерактивный кабинет для проведения занятий.

Борис Дубровский отметил, что 1 января в Челябинской области не было очереди для детей с 3 до 7 лет. «Однако, ситуация динамичная — дети подрастают. Садики и дальше будем строить в Челябинской области: есть проекты на 2017 год, формируем планы — на 2018 год», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

В целом в 2016 году в 39 муниципалитетах дополнительно было создано 4 тысячи 611 мест для детей 3−7 лет за счет строительства, реконструкции и выкупа зданий. На эти цели было направлено 480,6 миллиона рублей из бюджетов всех уровней.

На сегодняшний день в системе дошкольного образования Челябинской области функционируют 1 тысяча 385 детских садов и 176 дошкольных отделений в школах. По показателю охвата детей дошкольным образованием Челябинская область занимает первое место в УрФО и входит в первую десятку регионов России.

В 2017 году бюджетом области предусмотрено более одного миллиарда рублей для начала строительства 5 новых садов. По одному в Аше, Аргаяше, Долгодеревенском и двух в Челябинске, а также выкуп помещений в территориях.