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08:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Максим Решетников поддержал инициативу комплексного развития Перми к 300-летию города

ПЕРМЬ, 15 февраля, РИА ФедералПресс. Накануне врио губернатора края Максим Решетников на совещании с главой Перми Дмитрием Самойловым поддержал инициативу городских властей о реализации программы комплексного развития столицы Прикамья в связи с празднованием ее 300-летия.

Источник: РИА "Новости"

Планируется, что торжественные мероприятия пройдут в июне 2023 года. Максим Решетников поддержал предложение Дмитрия Самойлова о создании оргкомитета по подготовке к проведению юбилея столицы края и выработке программы комплексного развития городской среды.

В частности, планируется реализовать проект «Большая набережная», создать транспортно-пересадочный узел Пермь-II, реализовать ряд других важных для города и края проектов. Глава региона поручил горадминистрации поставить вопрос подготовки к 300-летию на особый контроль и регулярно проводить совещания по вопросам развития инфраструктуры и подготовки к торжественным мероприятиям.

«Важно, что губернатор слышит позицию города, мы чувствуем поддержку края. 300-летие Перми — это та знаковая точка, которая позволит не только оглянуться назад, на историю нашего города и края, но и заглянуть в будущее», — отметил Дмитрий Самойлов.

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