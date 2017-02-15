Максим Решетников поддержал инициативу комплексного развития Перми к 300-летию города

Планируется, что торжественные мероприятия пройдут в июне 2023 года. Максим Решетников поддержал предложение Дмитрия Самойлова о создании оргкомитета по подготовке к проведению юбилея столицы края и выработке программы комплексного развития городской среды.

В частности, планируется реализовать проект «Большая набережная», создать транспортно-пересадочный узел Пермь-II, реализовать ряд других важных для города и края проектов. Глава региона поручил горадминистрации поставить вопрос подготовки к 300-летию на особый контроль и регулярно проводить совещания по вопросам развития инфраструктуры и подготовки к торжественным мероприятиям.

«Важно, что губернатор слышит позицию города, мы чувствуем поддержку края. 300-летие Перми — это та знаковая точка, которая позволит не только оглянуться назад, на историю нашего города и края, но и заглянуть в будущее», — отметил Дмитрий Самойлов.