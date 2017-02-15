Нигматулин назвал «умопомрачительными» штрафы, предложенные МВД

В ходе обсуждения документа в первом чтении Нигматулин назвал штрафы, предлагаемые министерством внутренних дел, «умопомрачительными».

Так, законопроектом предусматривается ужесточение наказания за насилие и неповиновение в отношении представителя власти в зоне чрезвычайного положения и антитеррористической операции.

В частности, за неповиновение предлагается увеличить штраф со 100 МРП до 200 МРП, а за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, — с 2 тысяч МРП до 5 тысяч МРП.

Отметив необходимость защиты жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов, спикер мажилиса подчеркнул, что само по себе повышение штрафов не гарантирует снижение преступности.

«Коллеги, глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. А вместо этого в законопроекте предлагается ужесточить штрафы, увеличив их до “умопомрачительных” размеров — 11 миллионов тенге!» — сказал Нигматулин, обращаясь к разработчикам поправок.

По словам спикера мажилиса, очень много вопросов о соразмерности штрафов было задано депутатам во время встреч с населением в регионах.

«Поэтому, я думаю, что с этой поправкой мы не можем согласиться, тем более это идет вразрез с поручениями президента! Считаю необходимым еще раз вместе с коллегами из правоохранительных органов вернуться к этой поправке и привести ее в соответствие до второго чтения», — резюмировал Нигматулин.

Законопроект в целом направлен на более четкую детализацию полномочий органов уголовного преследования и прокуратуры, а также дальнейшее совершенствование деятельности правоохранительных органов.