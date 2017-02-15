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08:06 (мск), источник: СуперОмск

Назаров пообещал увеличить финансирование на омские дороги и детей

В среду, 15 февраля, в стенах облправительства проходит ежегодная пресс-конференция губернатора Омской области Виктора Назарова.

В этот раз мероприятие проходит без традиционного вступительного слова губернатора. Модератором выступила советник губернатора Юлия Соколенко.

Первый вопрос к губернатору касался бюджета.

«Бюджет мы верстали за счёт субсидий и дотаций. Мартовскими изменениями мы увеличим дорожный фонд до 6,2 миллиардов. Эти изменения также будут направлены на летнее оздоровление детей. Дополнительно мы добавляем 2,4 млрд рублей которые поступают из федерального бюджета. Плюс мы добавим субсидии перевозчикам», — заявил Назаров.

Глава региона отметил, что изменения будут вноситься поэтапно, что бы соблюсти баланс бюджета. Главное соблюсти баланс необходимости и возможности.

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