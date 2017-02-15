Назаров назвал фамилии трех своих кандидатов на пост мэра Омска

«Все понимаете, и я читаю СМИ, говорят, кого губернатор назовет, тот и будет мэром. Но мэром должен стать тот, кто пройдет все проверки, в том числе правоохранительных органов. Мы отправили в Москву кандидатуры Меркулова (управляющий Омским отделением Сбербанка России), Шелеста (директор “Омскводоканала”) и Винокурова (министр природных ресурсов и экологии Омской области). Ждем ответа по ним», — заявил Назаров.

При этом Назаров намекнул, что кандидат от КПРФ Виктор Жарков с должностью не справится.

«Я с уважением отношусь к Жаркову, но не всегда хороший парень и хороший патриот может стать хорошим мэром. На примере министра строительства мы это видели», — подчеркнул губернатор.

Отметим, что читатели «Суперомска», еще вчера могли ознакомиться с фамилиями части кандидатов на пост мэра.