Назаров пообещал наградить отставного омского министра образования Канунникова

На сегодняшней пресс-конференции губернатора Омской области Виктора Назарова главный редактор Om1.ru Инна Сальникова поинтересовалась, какова ситуация с поисками нового министра образования и можно ли назвать конкретную фамилию человека, который займёт вакантный пост?

Напомним, что бывший министр Сергей Канунников неожиданно подал заявление об отпуске с последующим увольнением. В качестве причины своей отставки он назвал пенсионный возраст, хотя 60 лет чиновнику исполнилось ещё в прошлом году. До этого на собрании одной из общественных организаций прозвучало скандальное заявление об установке камер видеонаблюдения на ЕГЭ.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Что касается Канунникова, то человек отработал добросовестно и порядочно, никаких вопросов и претензий к нему нет. Мы готовим его к награде. Но пока его обязанности исполняет первый зам. Выйдет человек из отпуска, тогда и решим, кто займёт его место.

Первым заместителем Сергея Канунникова является Татьяна Дернова. Повысят ли её до министра или найдут на эту должность другого человека, губернатор обсуждать не стал. Не стал он упоминать и появившуюся в последнее время в СМИ информацию, что новым министром образования могут сделать находящуюся сейчас на затяжном больничном замгубернатора Татьяну Вижевитову.