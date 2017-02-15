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10:01 (мск), источник: СуперОмск

Назаров признался, что «обалдел» от насчитанного ему ОДН

Губернатор Омской области Виктор Назаров на пресс-конференции сегодня, 15 февраля, признался, что вместе с остальными жителями региона поразился начислениями за ОДН в свежей квитанции.

«Я сам обалдел, когда получил квитанцию, и думал: платить, или не платить. Но это, конечно, шутка. Мы собрали рабочую группу. Одно из условий, которое мы поставили, чтобы эти нормативы не превышали те, которые были на 1 января 2016 года. До 1 марта я дал поручение РЭК и жилищной инспекции произвести все расчеты. В итоге эта цифра у кого-то изменится. Нужно, чтобы люди, которые считают, что их обсчитали, сами обращались в жилищную инспекцию», — рассказал глава региона.

Напомним, с 1 января вступили в силу новые правила начисления общедомовых платежей. Теперь они выведены из квитанций ресурсоснабжающих организаций и включены в плату за содержание жилья, выставляемую управляющими компаниями.

Кроме того, если раньше ОДН исчислялся из разницы между потреблением всего дома и суммой потребления в квартирах, то теперь за основу берется норматив. Проблема в том, что ранее установленные нормативы ОДН применялись для других целей, и теперь регулятор должен перерасчитать их. Председатель омской РЭК Олег Голубев ранее заявлял, что в новом нормативе будет учитываться только «физика» процесса снабжения жильцов коммунальными ресурсами.

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