Разведка Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Нам просил брата пощадить его и членов семьи

СЕУЛ, 15 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Ким Чен Нам в 2012 году направил своему младшему брату, лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором просил сохранить жизнь ему и членам его семьи. Об этом сообщил директор Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея Ли Бён Хо в ходе брифинга для депутатов парламента.

«Ким Чен Нам заверял пришедшего к власти в Северной Корее брата, что ни он, ни его дети не претендуют на власть и хотят лишь спокойной жизни за пределами КНДР», — передал его слова журналистам по итогам встречи один из ее участников.

Он также сообщил, что бывшая жена Ким Чен Нама в настоящее время проживает в Пекине с сыном, а вторая супруга с двумя детьми находится в Макао.

Всем им предоставлена охрана со стороны китайских властей. Директор разведки рассказал, что Ким Чен Нам никогда не обращался к Южной Корее с просьбой предоставить ему убежище, и игнорировал подобные советы со стороны друзей.

Ли Бён Хо также подтвердил, что старший брат лидера КНДР был отравлен, однако все обстоятельства происшествия пока не известны. Он отметил, что НРС узнала об инциденте в Малайзии спустя четыре часа после того, как он произошел.