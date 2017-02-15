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09:38 (мск), источник: ТАСС

Разведка Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Нам просил брата пощадить его и членов семьи

Старший сводный брат северокорейского лидера убеждал Ким Чен Ына, что ни он, ни его дети не претендуют на власть в КНДР, а просто хотят спокойной жизни за пределами республики.

Источник: AP 2017

СЕУЛ, 15 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Ким Чен Нам в 2012 году направил своему младшему брату, лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором просил сохранить жизнь ему и членам его семьи. Об этом сообщил директор Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея Ли Бён Хо в ходе брифинга для депутатов парламента.

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«Ким Чен Нам заверял пришедшего к власти в Северной Корее брата, что ни он, ни его дети не претендуют на власть и хотят лишь спокойной жизни за пределами КНДР», — передал его слова журналистам по итогам встречи один из ее участников.

Он также сообщил, что бывшая жена Ким Чен Нама в настоящее время проживает в Пекине с сыном, а вторая супруга с двумя детьми находится в Макао.

Всем им предоставлена охрана со стороны китайских властей. Директор разведки рассказал, что Ким Чен Нам никогда не обращался к Южной Корее с просьбой предоставить ему убежище, и игнорировал подобные советы со стороны друзей.

Ли Бён Хо также подтвердил, что старший брат лидера КНДР был отравлен, однако все обстоятельства происшествия пока не известны. Он отметил, что НРС узнала об инциденте в Малайзии спустя четыре часа после того, как он произошел.

Разведка полагает, что спецслужбы КНДР вели охоту за Ким Чен Намом на протяжении последних пяти лет, когда его брат Ким Чен Ын пришел к власти, однако этим планам мешала установленная китайскими властями охрана. Удобный для убийц случай представился в аэропорту Малайзии

Правоохранительные органы Малайзии во вторник подтвердили, что гражданин КНДР, скончавшийся в столичном аэропорту, был Ким Чен Намом. «Он находился во втором терминале, ожидая вылета в Макао, который был назначен на 10:00 по местному времени (05:00 мск). Этот человек обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, он также рассказал, что неизвестный брызнул ему в лицо жидкостью, после чего скрылся», — рассказал помощник руководителя полиции штата Селангор Фадзил Ахмат.

Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный от внебрачной связи с известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Он одно время считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.

Комментарии
3
Валерий Малютин
молодец ЫН, показал мягкотелой российской власти, как нужно поступать с предателями.........а то щас начнут сопли размазывать, общественно осуждая Вороненкова
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А Б
Действия Ким Чен Ына в отношении своего брата наглядно демонстрируют его подлость, коварство, отсутствие каких-либо родственных или человеческих чувств. Эти же черты характера лидера КНДР проявляются и в его внутренней внешней политике. Именно поэтому КНДР является для всего мира страной-изгоем, применение санкций мирового сообщества по отношению к которой является обязанностью мирового сообщества.
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Александр Шипов
Наверное северокорейские службы травить людей учились недавно в ФСБ, а полония не добыли.
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