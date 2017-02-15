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09:52 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев пожаловался на отсутствие снегоуборочной техники на дорогах Краснодара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об отсутствии снегоуборочной техники на дорогах. Об этом губернатор написал в своем Твиттере.

Он выразил надежду, что виной тому стал не крепкий сон соответствующих служб, а их занятость на других участках.

«Но надо быть активнее», — написал Кондратьев.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в ночь на 15 февраля произошла авария на теплотрассе, из-за которой без отопления остались 45 тыс. человек.

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