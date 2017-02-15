Кондратьев пожаловался на отсутствие снегоуборочной техники на дорогах Краснодара
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об отсутствии снегоуборочной техники на дорогах. Об этом губернатор написал в своем Твиттере.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об отсутствии снегоуборочной техники на дорогах. Об этом губернатор написал в своем Твиттере.
Он выразил надежду, что виной тому стал не крепкий сон соответствующих служб, а их занятость на других участках.
«Но надо быть активнее», — написал Кондратьев.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в ночь на 15 февраля произошла авария на теплотрассе,