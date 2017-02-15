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09:47 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Кубани призвал ускорить расследование дела своего заместителя

КРАСНОДАР, 15 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к следователям с просьбой ускорить расследование дела в отношении вице-губернатора региона Юрия Гриценко, поскольку он курирует реализацию важных для Кубани проектов, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

«Вениамин Кондратьев обратился к следствию с просьбой ускорить расследование уголовного дела в отношении своего заместителя Юрия Гриценко. Этот шаг связан с тем, что Юрий Гриценко курирует сегодня стратегические для региона строительные проекты, сроки реализации которых ни в коем случае не могут быть задержаны. Главе региона необходима предельная ясность, имеются ли основания в подозрениях в злоупотреблении Гриценко полномочиями», — уточнили в администрации.

Также в ведомстве добавили, что глава региона по результатам расследования решит, увольнять или нет Гриценко.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что следователи проверяют причастность вице-губернатора к хищению средств, выделенных на строительство в Сочи перинатального центра. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Гриценко находится под подпиской о невыезде.

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