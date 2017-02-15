Губернатор Кубани призвал ускорить расследование дела своего заместителя

«Вениамин Кондратьев обратился к следствию с просьбой ускорить расследование уголовного дела в отношении своего заместителя Юрия Гриценко. Этот шаг связан с тем, что Юрий Гриценко курирует сегодня стратегические для региона строительные проекты, сроки реализации которых ни в коем случае не могут быть задержаны. Главе региона необходима предельная ясность, имеются ли основания в подозрениях в злоупотреблении Гриценко полномочиями», — уточнили в администрации.

Также в ведомстве добавили, что глава региона по результатам расследования решит, увольнять или нет Гриценко.