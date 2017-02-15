Новый транспортно-пассажирский самолет получила морская авиация Тихоокеанского флота
Авиация ТОФ пополнилась новым
Авиация ТОФ пополнилась новым
«Получение авиационной техники стало очередным этапом программы планового обновления
Отмечается, что новый лайнер предназначен для грузопассажирских перевозок на расстояние до 3,7 тыс. км. В самолете могут находиться не больше 52 человек.
Ан-140−100 оборудован двумя турбовинтовыми двигателями, которые расположены на крыльях самолета, имеют достаточную высоту исполнения для безопасного