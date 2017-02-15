Новый транспортно-пассажирский самолет получила морская авиация Тихоокеанского флота

«Получение авиационной техники стало очередным этапом программы планового обновления военно-транспортной авиации флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый лайнер предназначен для грузопассажирских перевозок на расстояние до 3,7 тыс. км. В самолете могут находиться не больше 52 человек.