Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как правильно организовать зону для сна?
Почему вы ненавидите зиму
«Вторая Чечня»: как живет поселок в РФ после жалобы Путину
У Андрея Аршавина родилась дочь
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Ежегодный Венецианский карнавал
09:28 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области представили нового руководителя Счетной палаты Елену Новоторженцеву

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора Алексей Орлов представили коллективу Счетной палаты области нового руководителя — Елену Новоторженцеву.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«За годы совместной работы Законодательного Собрания и Счетной палаты многое сделано. Были периоды, когда депутаты заксобрания полностью планировали работу Счетной палаты. Пять лет назад Счетная палата стала самостоятельным юридическим лицом, и мы вписывались в работу, предлагая свое понимание ведения проверок муниципальных образований, бюджетных учреждений. Я благодарю аудиторов, инспекторов, сотрудников Счетной палаты за эффективную, очень нужную работу, за качественное ее исполнение», — сказала председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина выразила уверенность в том, что в дальнейшем Счетная палата повысит эффективность своей работы на благо Свердловской области. Первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов, представляя Елену Новоторженцеву, отметил, что последние четыре с половиной года она работала под его непосредственным руководством и проявила себя как человек с высокой квалификацией, аналитическим складом ума, способный мыслить далеко вперед.

Алексей Орлов подчеркнул, что губернатор Свердловской области поставил амбициозную задачу — вывести регион в тройку лидеров РФ. И Счетная палата, как орган внешнего финансового контроля, должна быть активным участником этого процесса.

«Я надеюсь, что мы улучшим те достижения, которые были у Счетной палаты. Что мы действительно станем командой, которая займет достойное место на горизонте Российской Федерации. Первое наше серьезное испытание: 1 марта мы должны сдать отчет в заксобрание. Для себя давайте поставим цель — в первом полугодии сформировать видение работы Счетной палаты на среднесрочную перспективу — на три года. Областной бюджет верстается на три года, и мы должны жить в одном ритме с областью», — сказала Елена Новоторженцева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новые губернаторские перестановки объяснили работой "медведевского" конвейера кадров
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
Разведка Южной Кореи: Ким Чен Нам просил брата пощадить его
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Правительство опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы
СМИ: на Алтае обнаружили обломок разбившегося вертолета
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь