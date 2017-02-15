В Свердловской области представили нового руководителя Счетной палаты Елену Новоторженцеву

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«За годы совместной работы Законодательного Собрания и Счетной палаты многое сделано. Были периоды, когда депутаты заксобрания полностью планировали работу Счетной палаты. Пять лет назад Счетная палата стала самостоятельным юридическим лицом, и мы вписывались в работу, предлагая свое понимание ведения проверок муниципальных образований, бюджетных учреждений. Я благодарю аудиторов, инспекторов, сотрудников Счетной палаты за эффективную, очень нужную работу, за качественное ее исполнение», — сказала председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина выразила уверенность в том, что в дальнейшем Счетная палата повысит эффективность своей работы на благо Свердловской области. Первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов, представляя Елену Новоторженцеву, отметил, что последние четыре с половиной года она работала под его непосредственным руководством и проявила себя как человек с высокой квалификацией, аналитическим складом ума, способный мыслить далеко вперед.

Алексей Орлов подчеркнул, что губернатор Свердловской области поставил амбициозную задачу — вывести регион в тройку лидеров РФ. И Счетная палата, как орган внешнего финансового контроля, должна быть активным участником этого процесса.

«Я надеюсь, что мы улучшим те достижения, которые были у Счетной палаты. Что мы действительно станем командой, которая займет достойное место на горизонте Российской Федерации. Первое наше серьезное испытание: 1 марта мы должны сдать отчет в заксобрание. Для себя давайте поставим цель — в первом полугодии сформировать видение работы Счетной палаты на среднесрочную перспективу — на три года. Областной бюджет верстается на три года, и мы должны жить в одном ритме с областью», — сказала Елена Новоторженцева.