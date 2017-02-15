Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Осужденная воспитательница отказалась просить о помиловании
У Андрея Аршавина родилась дочь
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
31-летняя Ольга Бузова встретила 14 февраля в слезах - СМИ
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг - СМИ
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Ежегодный Венецианский карнавал
09:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Киностудия, типография, НИИ… Медведев разрешил продать более 20 свердловских предприятий

Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017−2019 гг. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как передает корреспондент Накануне.RU, согласно документу, в течение этого периода планируется приватизировать 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, а также 1 тыс. 41 объект иного имущества госказны. Отметим, что среди предприятий, которые планируется пустить с молотка, более 20 свердловских.

Согласно перечню, речь идет о приватизации 100% уставного капитала учебно-опытного хозяйства «Уралец» в поселке Студенческий, Ирбитской семеноводческой станции, Племенного птицеводческого завода «Свердловский», акционерного общества «Прогресс» (Екатеринбург), Уральского предприятия по проектированию и строительству сооружений связи (Екатеринбург), «Свердловскагропромстандарт» (Екатеринбург), Уральской дирекции аттракционной техники (Нижний Тагил).

Кроме того, в список попали и издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» (Екатеринбург) — приватизировать планируется 100% уставного капитала; и Свердловская киностудия (Екатеринбург) — речь идет о 75% минус 1 акция от уставного капитала.

Добавим также, что пустить с молотка планируют 49% от уставного капитала хладокомбината «НОРД» (Екатеринбург), 24% от уставного капитала «Техносвязи» (Екатеринбург), 25,5% — от Уральского института металлов (Екатеринбург), 3,71% — от Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала (Екатеринбург), а также 5 тыс. акций Уральского банка реконструкции и развития, 414 акций Акционерного коммерческого банка содействия коммерции и бизнесу и одну акцию Уральской центральной лаборатории.

Среди других свердловских предприятий и компаний, попавших в план приватизации: Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности (Асбест), Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горного и обогатительного машиностроения (Екатеринбург), Центральный научно-исследовательский и проектно- конструкторский институт профилактики пневмокониозов и техники безопасности (Березовский), Институт «Уралгипроруда» (Екатеринбург), Уральский электромеханический завод (Екатеринбург), Научно-исследовательский институт машиностроения (Нижняя Салда) и Свердловская областная инспекция по качеству торфа (Екатеринбург).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новые губернаторские перестановки объяснили работой "медведевского" конвейера кадров
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
Разведка Южной Кореи: Ким Чен Нам просил брата пощадить его
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Правительство опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы
СМИ: на Алтае обнаружили обломок разбившегося вертолета
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь