Киностудия, типография, НИИ… Медведев разрешил продать более 20 свердловских предприятий

Как передает корреспондент Накануне.RU, согласно документу, в течение этого периода планируется приватизировать 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, а также 1 тыс. 41 объект иного имущества госказны. Отметим, что среди предприятий, которые планируется пустить с молотка, более 20 свердловских.

Согласно перечню, речь идет о приватизации 100% уставного капитала учебно-опытного хозяйства «Уралец» в поселке Студенческий, Ирбитской семеноводческой станции, Племенного птицеводческого завода «Свердловский», акционерного общества «Прогресс» (Екатеринбург), Уральского предприятия по проектированию и строительству сооружений связи (Екатеринбург), «Свердловскагропромстандарт» (Екатеринбург), Уральской дирекции аттракционной техники (Нижний Тагил).

Кроме того, в список попали и издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» (Екатеринбург) — приватизировать планируется 100% уставного капитала; и Свердловская киностудия (Екатеринбург) — речь идет о 75% минус 1 акция от уставного капитала.

Добавим также, что пустить с молотка планируют 49% от уставного капитала хладокомбината «НОРД» (Екатеринбург), 24% от уставного капитала «Техносвязи» (Екатеринбург), 25,5% — от Уральского института металлов (Екатеринбург), 3,71% — от Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала (Екатеринбург), а также 5 тыс. акций Уральского банка реконструкции и развития, 414 акций Акционерного коммерческого банка содействия коммерции и бизнесу и одну акцию Уральской центральной лаборатории.