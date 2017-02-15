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09:31 (мск), источник: НИА Самара

Глава Росрыболовства провел в Самаре совещание по вопросам развития рыбопромышленного комплекса приволжских регионов

Вопросам любительской рыбалки в рамках совещания уделено особое внимание: в приволжских субъектах это один из самых массовых видов отдыха населения.

Росрыболовство совместно с отраслевой наукой и участием общественности намерено унифицировать правила рыболовства для приволжских регионов, при этом будет учтена специфика территорий и интересы пользователей водных биоресурсов. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства России — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, открывая совещание по вопросам развития рыбопромышленного комплекса в Приволжском федеральном округе.

Встреча проходила 14 февраля в рамках рабочего визита главы Росрыболовства в Самарскую область, сообщает пресс-служба облправительства.

В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти приволжских регионов, территориальных управлений Росрыболовства, региональных отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов, представители отраслевой науки, рыбоводных учреждений, рыбопромышленных предприятий, а также туристического бизнеса.

«Несмотря на то, что вклад бассейна реки Волга в общий объём вылова не такой большой, как Дальневосточного или Северного бассейнов, для приволжских регионов река имеет большое социальное и экономическое значение, — сказал Илья Шестаков. — Для обеспечения сбалансированного рыболовства считаю важным обсудить вопросы организации промысла на всём протяжении реки, рассмотреть возможность перехода на единообразные правила регулирования с учётом региональных особенностей. При этом необходимо учитывать мнение регионов, отраслевой науки, и, прежде всего, рыбаков».

Он также обозначил другие темы для обсуждения, в том числе связанные с деятельностью рыбоохраны и искусственным воспроизводством водных биоресурсов.

Рыбалка должна быть доступной и бесплатной для рыбаков-любителей, и эта норма будет закреплена законодательно.

Заместитель председателя Правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов отметил, что совещание по вопросам развития рыбопромышленного комплекса проводится в Самаре на таком уровне впервые за последние годы. «Самарская область обладает мощным рыбохозяйственным фондом, серьезным научным потенциалом, на территории работает ряд крупных рыбоперерабатывающих и рыбодобывающих предприятий. Вместе с тем, есть ряд факторов, сдерживающихся рост объёмов производства продукции и расширение ассортимента», — сказал Алексей Попов. Одним из решений наращивания выпуска продукции является развитие аквакультуры, поэтому регион принимает меры поддержки этой подотрасли.

«К сожалению, последние годы мы наблюдаем тревожную тенденцию — последовательное снижение запасов ценных видов рыб», — отметил на совещании заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

На ухудшение состояния запасов влияют три основных фактора: ухудшение экологической обстановки, промышленное браконьерство и безотчётная любительская рыбалка. «По экспертным оценкам, в зависимости от региона любительский вылов составляет 30−200% от легального промышленного рыболовства на данной территории», — прокомментировал Соколов.

Вопросам любительской рыбалки в рамках совещания уделено особое внимание: в приволжских субъектах это один из самых массовых видов отдыха населения. Глава Росрыболовства подчеркнул, что рыбалка должна быть доступной и бесплатной для рыбаков-любителей, и эта норма будет закреплена законодательно. Как ожидается, соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором и третьем чтениях в весеннюю сессию.

Вместе с тем, для сохранения запасов и ликвидации браконьерства в правилах рыболовства будет определена норму вылова на человека в сутки.

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