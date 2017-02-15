Глава Росрыболовства провел в Самаре совещание по вопросам развития рыбопромышленного комплекса приволжских регионов

Росрыболовство совместно с отраслевой наукой и участием общественности намерено унифицировать правила рыболовства для приволжских регионов, при этом будет учтена специфика территорий и интересы пользователей водных биоресурсов. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства России — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, открывая совещание по вопросам развития рыбопромышленного комплекса в Приволжском федеральном округе.

Встреча проходила 14 февраля в рамках рабочего визита главы Росрыболовства в Самарскую область, сообщает пресс-служба облправительства.

В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти приволжских регионов, территориальных управлений Росрыболовства, региональных отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов, представители отраслевой науки, рыбоводных учреждений, рыбопромышленных предприятий, а также туристического бизнеса.

«Несмотря на то, что вклад бассейна реки Волга в общий объём вылова не такой большой, как Дальневосточного или Северного бассейнов, для приволжских регионов река имеет большое социальное и экономическое значение, — сказал Илья Шестаков. — Для обеспечения сбалансированного рыболовства считаю важным обсудить вопросы организации промысла на всём протяжении реки, рассмотреть возможность перехода на единообразные правила регулирования с учётом региональных особенностей. При этом необходимо учитывать мнение регионов, отраслевой науки, и, прежде всего, рыбаков».

Он также обозначил другие темы для обсуждения, в том числе связанные с деятельностью рыбоохраны и искусственным воспроизводством водных биоресурсов.