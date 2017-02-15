Власти ужесточают борьбу с пьянством за рулем

Согласно документу, допустимая норма концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе составит от 15 сотых до трёх десятых миллиграммов на литр, а не до пяти десятых, как сейчас. Вдвое сократится и допустимая норма алкоголя в крови — от одного до пяти десятых промилле.

В то же время, водителя признают очень пьяным в случае, если уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысит три десятых миллиграмма, а в крови — пять десятых промилле. По закону, за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены штрафы от 20 тысяч леев. Нарушителям грозит также лишение водительских прав на срок до пяти лет.