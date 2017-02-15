У моногородов Приморья появился свой куратор

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

За Приморьем закрепили линейного менеджера Фонда развития моногородов. Накануне куратор Максим Данькин отправился в поездку по территории края, чтобы осмотреть ряд монопрофильных муниципальных образований и встретиться с инициаторами инвестиционных проектов. Это первый визит представителей Фонда в Приморье, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В сопровождении представителя департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края линейный менеджер сначала направился в Лучегорск Пожарского района.

«Там он встретится с представителями муниципальной администрации и инициаторами инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Лучегорска и поселка Светлогорье и претендующих на поддержку Фонда развития моногородов», — отметила заместитель директора краевого департамента Елена Кузнецова.

Она напомнила, что в прошлом году было подписано генеральное соглашение с Фондом, создана рабочая группа по направлению средств Фонда на создание индустриального парка в Светлогорье.

Затем куратор посетит Спасск-Дальний, где проведет рабочие встречи с представителями местной администрации, инициаторами инвестпроектов. По итогам поездок примет участие в совещании в администрации Приморского края по мерам государственной поддержки, оказываемой Фондом развития моногородов.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, работе с линейным менеджером будет уделено особое внимание.

«Это первый визит в Приморье представителей Фонда развития моногородов с момента его создания, для нас это крайне важно. В крае девять находящихся на значительном расстоянии друг от друга монопрофильных населенных пунктов. Рассчитываем, что совместная работа в направлении развития инфраструктуры и диверсификации экономики этих территорий будет продуктивной», — подчеркнул заместитель главы региона.

Напомним, в течение апреля-июня 2016 года НО «Фонд развития моногородов» реализовал пилотный проект по закреплению линейных менеджеров (кураторов) за моногородами. Апробация осуществлялась в 11 моногородах России, в ходе которой выработана модель деятельности проектного офиса. Затем деятельность проектного офиса была распространена на все моногорода.

Для рассмотрения и принятия решений по ключевым вопросам реализации проекта, в том числе его проблемам и рискам, сформирован проектный комитет. Его возглавляет член наблюдательного совета фонда, заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель рабочей группы при правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и интеграции Ирина Макиева.