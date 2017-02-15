У моногородов Приморья появился свой куратор
Максим Данькин уже отправился в поездку по краю, чтобы осмотреть монопрофильные муниципалитеты и встретиться с инициаторами инвестпроектов.
Максим Данькин уже отправился в поездку по краю, чтобы осмотреть монопрофильные муниципалитеты и встретиться с инициаторами инвестпроектов.
Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.
За Приморьем закрепили линейного менеджера Фонда развития моногородов. Накануне куратор Максим Данькин отправился в поездку по территории края, чтобы осмотреть ряд монопрофильных муниципальных образований и встретиться с инициаторами инвестиционных проектов. Это первый визит представителей Фонда в Приморье, сообщили ИА PrimaMedia в
В сопровождении представителя департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края линейный менеджер сначала направился в Лучегорск Пожарского района.
«Там он встретится с представителями муниципальной администрации и инициаторами инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Лучегорска и поселка Светлогорье и претендующих на поддержку Фонда развития моногородов», — отметила заместитель директора краевого департамента Елена Кузнецова.
Она напомнила, что в прошлом году было подписано генеральное соглашение с Фондом, создана рабочая группа по направлению средств Фонда на создание индустриального парка в Светлогорье.
Затем куратор посетит
По словам первого
«Это первый визит в Приморье представителей Фонда развития моногородов с момента его создания, для нас это крайне важно. В крае девять находящихся на значительном расстоянии друг от друга монопрофильных населенных пунктов. Рассчитываем, что совместная работа в направлении развития инфраструктуры и диверсификации экономики этих территорий будет продуктивной», — подчеркнул заместитель главы региона.
Напомним, в течение
Для рассмотрения и принятия решений по ключевым вопросам реализации проекта, в том числе его проблемам и рискам, сформирован проектный комитет. Его возглавляет член наблюдательного совета фонда, заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель рабочей группы при правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и интеграции Ирина Макиева.