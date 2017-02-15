Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг - СМИ
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Нюша впервые показала жениха (фото)
«Провокация или демонстрация?»: СМИ о визите Путина в ЕС
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Ежегодный Венецианский карнавал
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
10:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

У моногородов Приморья появился свой куратор

Максим Данькин уже отправился в поездку по краю, чтобы осмотреть монопрофильные муниципалитеты и встретиться с инициаторами инвестпроектов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

За Приморьем закрепили линейного менеджера Фонда развития моногородов. Накануне куратор Максим Данькин отправился в поездку по территории края, чтобы осмотреть ряд монопрофильных муниципальных образований и встретиться с инициаторами инвестиционных проектов. Это первый визит представителей Фонда в Приморье, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В сопровождении представителя департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края линейный менеджер сначала направился в Лучегорск Пожарского района.

«Там он встретится с представителями муниципальной администрации и инициаторами инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Лучегорска и поселка Светлогорье и претендующих на поддержку Фонда развития моногородов», — отметила заместитель директора краевого департамента Елена Кузнецова.

Она напомнила, что в прошлом году было подписано генеральное соглашение с Фондом, создана рабочая группа по направлению средств Фонда на создание индустриального парка в Светлогорье.

Затем куратор посетит Спасск-Дальний, где проведет рабочие встречи с представителями местной администрации, инициаторами инвестпроектов. По итогам поездок примет участие в совещании в администрации Приморского края по мерам государственной поддержки, оказываемой Фондом развития моногородов.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, работе с линейным менеджером будет уделено особое внимание.

«Это первый визит в Приморье представителей Фонда развития моногородов с момента его создания, для нас это крайне важно. В крае девять находящихся на значительном расстоянии друг от друга монопрофильных населенных пунктов. Рассчитываем, что совместная работа в направлении развития инфраструктуры и диверсификации экономики этих территорий будет продуктивной», — подчеркнул заместитель главы региона.

Напомним, в течение апреля-июня 2016 года НО «Фонд развития моногородов» реализовал пилотный проект по закреплению линейных менеджеров (кураторов) за моногородами. Апробация осуществлялась в 11 моногородах России, в ходе которой выработана модель деятельности проектного офиса. Затем деятельность проектного офиса была распространена на все моногорода.

Для рассмотрения и принятия решений по ключевым вопросам реализации проекта, в том числе его проблемам и рискам, сформирован проектный комитет. Его возглавляет член наблюдательного совета фонда, заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель рабочей группы при правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и интеграции Ирина Макиева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чиновника администрации Приморья уволили в связи с утратой доверия
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
СМИ: брата лидера КНДР убили вьетнамские шпионки
Маккейн заявил о российских ракетах как угрозе для армии США
Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США
СМИ: на Алтае обнаружили обломок разбившегося вертолета
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стив Бушеми снимается в образе Хрущева: первое фото В интернете появился первый кадр со съемок фильма «Смерть Сталина» со звездой сериала «Подпольная империя» в одной из главных ролей
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь