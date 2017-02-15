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09:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

Максим Решетников и Дмитрий Самойлов обсудили празднование 300-летия Перми

К этому времени в городе планируют отремонтировать набережную и построить вокзал.

Предстоящее празднование 300-летия Перми обсудили 14 февраля на совместном совещании и.о. губернатора Максим Решетников и глава города Дмитрий Самойлов, сообщила пресс-служба губернатора. Торжественные мероприятия пройдут в июне 2023 г. К этому времени в краевой столице планируют реализовать проект «Большая набережная», создать транспортно-пересадочный узел Пермь-II и реализовать ряд других важных для города и края проектов.

Врио губернатора поручил администрации города поставить вопрос подготовки к 300-летию на особый контроль и регулярно проводить совещания по вопросам развития инфраструктуры и подготовки к торжественным мероприятиям.

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