Максим Решетников и Дмитрий Самойлов обсудили празднование 300-летия Перми
К этому времени в городе планируют отремонтировать набережную и построить вокзал.
К этому времени в городе планируют отремонтировать набережную и построить вокзал.
Предстоящее празднование 300-летия Перми обсудили 14 февраля на совместном совещании и.о. губернатора Максим Решетников и глава города Дмитрий Самойлов, сообщила
Врио губернатора поручил администрации города поставить вопрос подготовки к 300-летию на особый контроль и регулярно проводить совещания по вопросам развития инфраструктуры и подготовки к торжественным мероприятиям.