В Волгоградской области главы муниципальных образований сели за парты
Руководители органов местного самоуправления проходят обучение на площадке Волгоградского института управления РАНХиГС.
Руководители органов местного самоуправления проходят обучение на площадке Волгоградского института управления РАНХиГС.
Обучение — плановое. В течение трех дней глав администраций муниципальных районов и городских округов ознакомят с изменениями законодательной базы, новациями в системе госзакупок, предоставлении социальной поддержки.
Особое внимание будет уделено сфере землеотведения, благоустройству территорий муниципальных образований, подготовке к паводку. Также программой предусмотрено проведение
Представители муниципалитетов, в ходе обучения, получат разъяснения от ученых и экспертов, руководителей органов исполнительной власти Волгоградской области, представителей правоохранительных и надзорных ведомств.
Обучение глав муниципальных образований проводится в регионе ежегодно, начиная с 2015 года.