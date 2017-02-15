В Волгоградской области главы муниципальных образований сели за парты

Обучение — плановое. В течение трех дней глав администраций муниципальных районов и городских округов ознакомят с изменениями законодательной базы, новациями в системе госзакупок, предоставлении социальной поддержки.

Особое внимание будет уделено сфере землеотведения, благоустройству территорий муниципальных образований, подготовке к паводку. Также программой предусмотрено проведение научно-практической конференции.

Представители муниципалитетов, в ходе обучения, получат разъяснения от ученых и экспертов, руководителей органов исполнительной власти Волгоградской области, представителей правоохранительных и надзорных ведомств.

Обучение глав муниципальных образований проводится в регионе ежегодно, начиная с 2015 года.