В молодежной избирательной комиссии Самарской области ждут кандидатов

Целями деятельности данного совещательно-консультативного молодежного органа является оказание содействия Избирательной комиссии Самарской области в деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, формированию у молодежи активной гражданской позиции, их осознанного интереса к избирательному праву и избирательному процессу, а также по обучению участников избирательного процесса и формированию кадрового резерва для избирательной системы.

Его членами могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), постоянно проживающие на территории Самарской области.

Правом предлагать кандидатуры в состав Молодежной избирательной комиссии наделены молодежные общественные объединения и их региональные отделения, образовательные организации, органы студенческого самоуправления, члены Избирательной комиссии Самарской области действующего состава с правом решающего голоса.

Предложения по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии принимаются до 17 февраля по адресу: Самара, ул. Садовая, д. 329, контактный телефон: (846) 337−95−15.