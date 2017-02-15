Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской назначил директором Керженского заповедника Ильдара Казакова

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской назначил директором ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский» Ильдара Казакова. Об этом сообщает пресс-служба заповедника со ссылкой на пресс-службу Минприроды России 16 февраля 2017 года. Соответствующий приказ подписан 9 февраля.

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