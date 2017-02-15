Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской назначил директором Керженского заповедника Ильдара Казакова

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской назначил директором ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский» Ильдара Казакова. Об этом сообщает пресс-служба заповедника со ссылкой на пресс-службу Минприроды России 16 февраля 2017 года. Соответствующий приказ подписан 9 февраля.
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Ильдар Мансурович Казаков родился 13 ноября 1965 года с. Колда Барышского р-на Ульяновской области. В 1989 года окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт по специальности «зооинженерия». С 2012 года по настоящее время занимал должность заместителя директора по охране территории ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» (Калининградская область).