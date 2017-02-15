В Гомеле начался суд по иску «тунеядца"‍

14 февраля в Гомеле состоялось первое заседание процесса против налога на тунеядство. В суд обратился 53-летний Александр Семенов против инспекции МНС по Центральному району Гомеля. Мужчина собирается доказать, что не должен платить сбор. Хоть декрет и был подписан в прошлом году, до реального суда дело дошло впервые, пишет Тut.by.

В своем иске мужчина просит признать декрет президента противоречащим Конституции, а его самого — человеком, участвующим в финансировании государственных расходов.

«Суд сегодня рассматривал гражданское дело по жалобе Александра Семенова на решение инспекции министерства по налогам и сборам по Центральному району Гомеля. Судебное разбирательство по гражданскому делу Семенова назначено на 21 февраля 2017 года», — сообщили Sputnik во вторник в суде.

Как пояснили правозащитники, которые сегодня пришли в суд, по сути, это была досудебная встреча сторон, которые в зале суда обменялись мнениями. Основное заседание будет 21 февраля.



Семенову 53 года, он имеет почти 30 лет трудового стажа, с 2013 года официально безработный и недавно получил так называемое «письмо счастья» из налоговой. В зале суда истец пояснил, что не мог устроиться на работу по объективным причинам.

«Устроиться куда-то было нереально. Отсылал резюме, но брали более молодых», — пояснил он.

Позиция налоговой службы состоит в том, что декрет президента о «тунеядцах» не противоречит Конституции страны.