Сегодня активисты сожгут авто под комитетами ВР в поддержку иностранной регистрации

«Во время флешмоба автомобильные активисты сожгут автомобиль в знак протеста против бездействия властей по легализации автомобилей на иностранной регистрации», — говорится в сообщении организаторов.

Акция состоится при участии нардепов В. Парасюка и Ю. Деревянко.

Ранее НБН сообщал, что 24 января, народные депутаты (внефракционные) Юрий Деревянко и Владимир Парасюк, которые являются авторами законопроекта № 5567 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования)», передали министру финансов Александру Данилюку требования митингующих — владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.