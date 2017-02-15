Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Осужденная воспитательница отказалась просить о помиловании
У Андрея Аршавина родилась дочь
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
31-летняя Ольга Бузова встретила 14 февраля в слезах - СМИ
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг - СМИ
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Ежегодный Венецианский карнавал
10:05 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Сегодня активисты сожгут авто под комитетами ВР в поддержку иностранной регистрации

В среду, 15 февраля, в 10:30 возле здания комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики состоится флешмоб, во время которого активисты будут протестовать против бездействия властей по легализации автомобилей на иностранной регистрации.

«Во время флешмоба автомобильные активисты сожгут автомобиль в знак протеста против бездействия властей по легализации автомобилей на иностранной регистрации», — говорится в сообщении организаторов.

Акция состоится при участии нардепов В. Парасюка и Ю. Деревянко.

Ранее НБН сообщал, что 24 января, народные депутаты (внефракционные) Юрий Деревянко и Владимир Парасюк, которые являются авторами законопроекта № 5567 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования)», передали министру финансов Александру Данилюку требования митингующих — владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В среду в Украине значительно потеплеет
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
Разведка Южной Кореи: Ким Чен Нам просил брата пощадить его
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Правительство опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы
СМИ: на Алтае обнаружили обломок разбившегося вертолета
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь