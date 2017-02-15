Министр образования Челябинской области сдал ЕГЭ по русскому языку

«Экзамен такого формата проводится, чтобы не было лишних страхов, а родители побывали на месте своих детей и поняли, что ЕГЭ сдавать не так страшно и, самое главное, сдать ЕГЭ можно, для этого нужно учиться равномерно и последовательно изучать школьный материал, — рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минобра, во время акции порядок проведения ЕГЭ был полностью соблюден, и родители смогли пройти через все этапы процедуры экзамена: контроль безопасности, регистрацию, рассадку в аудиториях, инструктаж, заполнение бланков, выполнение экзаменационной работы.

«К экзамену я не готовилась, у меня всегда была оценка “отлично” по русскому языку. Мой сын сейчас учится в 11 классе. Приняв участие в акции, хотелось побывать “в шкуре” своего ребенка, пропустить через себя всю обстановку и эмоции, понять, действительно ли так страшно сдавать экзамен, как об этом все говорят, — поделилась мама выпускника. — Пройдя все процедуры ЕГЭ, я спокойна за своего ребенка. Теперь я знаю, как его поддержать, что посоветовать, на что обратить внимание во время написания работы, как сосредоточиться и настроить себя во время ожидания перед экзаменом».

Результаты участники акции смогут получить уже через неделю на адрес личной электронной почты.

Всероссийская акция проходит в 50 субъектах России и продлится до конца февраля. В Челябинской области продолжением такой акции станет сдача ЕГЭ родителями во всех муниципальных районах области.