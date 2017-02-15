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10:38 (мск), источник: Pro Город Самара

Депутаты разнесли в пух и прах отчет мэрии Самары по уборке снега

По словам народных избранников, пока чиновники приводят «красивые цифры», половина избирателей приходят на приемы с переломанными ногами.

Вчера, 14 февраля, в самарской городской думе представители мэрии отчитались об уборке снега в Самаре. По словам руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктора Ненашева, коммунальщики трудятся в две смены — днем чистить город выходят 120 единиц техники и 200 дорожных рабочих, а в ночную — 190 единиц техники и порядка 80 рабочих. Во время снегопада количество техники увеличивается. По словам Ненашева, в данный момент на полигоны вывезено 397 тысяч тонн снега, в прошлом году за такой же период вывезли 445 тысяч тонн снега, передает «СитиТраффик».

Однако депутаты остались недовольны отчетом. Татьяна Братчикова заявила, что «колоссальный объем работ» абсолютно не виден в городе.

 — Когда я сижу у себя в приемной и ко мне приходят мои избиратели, половина из которых со сломанными руками и ногами, потому что они не могут перешагнуть через горы снега и, как с ледяной горки, скатываются с них на дорогу, я не нахожу даже, что им сказать! Их совершенно не интересуют наши цифры, их интересует общее состояние дорог. По субботам и воскресениям, когда идет снег, я ни разу не увидела, чтобы шла уборка снега в городе. Люди не видят результатов вашей работы. Как гражданин, я могу сказать, что мы работаем плохо. И не надо скрываться за этими цифрами! — возмущается Татьяна Братчикова.

Депутат Юрий Левин спросил, зачем в мэрии сравнивают количество вывезенного снега с периодами прошлого года, когда нужно выяснить, сколько реально выпало снега и сколько вывезли на полигоны. Потому что цифры, которые привели чиновники, «ни о чем говорят». На этот вопрос мэрия не смогла ответить. Другие народные избранники рассказали, что ездить по Самаре на машине невозможно, так как дороги завалены снегом.

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