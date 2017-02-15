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10:14 (мск), источник: Интерфакс

Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке

По данным СМИ, на посту главы республики его сменит руководитель ФССП Артур Парфенчиков.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Глава Карелии Александр Худилайнен заявил, что досрочно снимает с себя полномочия руководителя региона.

Соответствующее заявление он сделал журналистам в среду.

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Александр Худилайнен вступил в должность главы Карелии 24 мая 2013 года. В феврале 2016 года он первым из региональных руководителей получил выговор от президента РФ Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья.

Предполагается, что выборы нового главы будут назначены на сентябрь 2017 года.

По сообщению местных СМИ, и.о. руководителя республики Карелия будет назначен начальник Службы судебных приставов РФ Артур Парфенчиков.

Газета «Ведомости» в свою очередь сообщала, что экс-депутат и руководитель комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин («Единая Россия») может стать руководителем ФССП в случае ухода Парфенчикова с этой должности.

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