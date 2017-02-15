Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Глава Карелии Александр Худилайнен заявил, что досрочно снимает с себя полномочия руководителя региона.

Александр Худилайнен вступил в должность главы Карелии 24 мая 2013 года. В феврале 2016 года он первым из региональных руководителей получил выговор от президента РФ Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья.

Предполагается, что выборы нового главы будут назначены на сентябрь 2017 года.

По сообщению местных СМИ, и.о. руководителя республики Карелия будет назначен начальник Службы судебных приставов РФ Артур Парфенчиков.