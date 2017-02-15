Назаров назвал общественника Селиванова моськой, лающей на слона
Губернатор Омской области уточнил, что не вникал в подробности обвинений со стороны активиста. Им занимается аппарат главы региона.
Губернатор Омской области уточнил, что не вникал в подробности обвинений со стороны активиста. Им занимается аппарат главы региона.
Сегодня, 15 февраля, на масштабной
Напомним, 13 февраля в аппарате губернатора сообщили, что участник протестных акций Сергей Селиванов, скрывающийся на Украине, потребовал регулярно перечислять ему деньги в обмен на положительные публикации о регионе. В противном случае активист грозился размещать негатив в зарубежной прессе. Аппарата губернатора обратился в правоохранительные органы.
В ответ мятежный пикетчик разместил гневное письмо губернатору Виктору Назарову, в котором содержался компромат на главу Омской области.
Сегодня губернатор озвучил свой ответ общественнику.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Аппарат губернатора занимается Сергеем Селивановым, я не вникал в подробности. В отношении меня можно десятки обвинений придумать, если на заборе написано слово, это же не значит, что там лежит… Я привык, что каждый маленький сверчок критикует меня. Вспомните басню: Моська, знать она сильна, что лает на слона. Хочется Селиванову злорадствовать, пусть злорадствует.
В свою очередь,
— Правоохранительные органы разберутся и установят нарушение закона. Либо тут диагноз, — добавила Соколенко.
Губернатор с ней согласился: силовики разберутся.