Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Нюша впервые показала жениха (фото)
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Подвергшаяся насилию доктор в тяжелом состоянии
«Это было высшим унижением для Меркель»: СМИ о поступке Путина
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Нюша впервые показала жениха (фото)
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Ежегодный Венецианский карнавал
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
10:43 (мск), источник: Om1.ru

Назаров назвал общественника Селиванова моськой, лающей на слона

Губернатор Омской области уточнил, что не вникал в подробности обвинений со стороны активиста. Им занимается аппарат главы региона.

Сегодня, 15 февраля, на масштабной пресс-конференции губернатор Омской области Виктор Назаров ответил на вопрос об общественнике Сергее Селиванове, шантажировавшем главу региона.

Напомним, 13 февраля в аппарате губернатора сообщили, что участник протестных акций Сергей Селиванов, скрывающийся на Украине, потребовал регулярно перечислять ему деньги в обмен на положительные публикации о регионе. В противном случае активист грозился размещать негатив в зарубежной прессе. Аппарата губернатора обратился в правоохранительные органы.

Читайте также
В нападках на губернатора омские власти нашли украинский след

В ответ мятежный пикетчик разместил гневное письмо губернатору Виктору Назарову, в котором содержался компромат на главу Омской области.

Сегодня губернатор озвучил свой ответ общественнику.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Аппарат губернатора занимается Сергеем Селивановым, я не вникал в подробности. В отношении меня можно десятки обвинений придумать, если на заборе написано слово, это же не значит, что там лежит… Я привык, что каждый маленький сверчок критикует меня. Вспомните басню: Моська, знать она сильна, что лает на слона. Хочется Селиванову злорадствовать, пусть злорадствует.

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко, которую шантажировал Сергей Селиванов, попросила представителя прессы «не углубляться в цитирование гражданина».

— Правоохранительные органы разберутся и установят нарушение закона. Либо тут диагноз, — добавила Соколенко.

Губернатор с ней согласился: силовики разберутся.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В частном секторе конь не валялся: Назаров предупредил о сильном паводке в Омске и в области
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
СМИ: брата лидера КНДР убили вьетнамские шпионки
Маккейн заявил о российских ракетах как угрозе для армии США
Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США
СМИ: на Алтае обнаружили обломок разбившегося вертолета
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стив Бушеми снимается в образе Хрущева: первое фото В интернете появился первый кадр со съемок фильма «Смерть Сталина» со звездой сериала «Подпольная империя» в одной из главных ролей
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь