Назаров назвал общественника Селиванова моськой, лающей на слона

Напомним, 13 февраля в аппарате губернатора сообщили, что участник протестных акций Сергей Селиванов, скрывающийся на Украине, потребовал регулярно перечислять ему деньги в обмен на положительные публикации о регионе. В противном случае активист грозился размещать негатив в зарубежной прессе. Аппарата губернатора обратился в правоохранительные органы.

Сегодня, 15 февраля, на масштабной пресс-конференции губернатор Омской области Виктор Назаров ответил на вопрос об общественнике Сергее Селиванове, шантажировавшем главу региона.

В ответ мятежный пикетчик разместил гневное письмо губернатору Виктору Назарову, в котором содержался компромат на главу Омской области.

Сегодня губернатор озвучил свой ответ общественнику.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Аппарат губернатора занимается Сергеем Селивановым, я не вникал в подробности. В отношении меня можно десятки обвинений придумать, если на заборе написано слово, это же не значит, что там лежит… Я привык, что каждый маленький сверчок критикует меня. Вспомните басню: Моська, знать она сильна, что лает на слона. Хочется Селиванову злорадствовать, пусть злорадствует.

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко, которую шантажировал Сергей Селиванов, попросила представителя прессы «не углубляться в цитирование гражданина».

— Правоохранительные органы разберутся и установят нарушение закона. Либо тут диагноз, — добавила Соколенко.

Губернатор с ней согласился: силовики разберутся.