Жириновский против продления договора с РТ о разграничении полномочий
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против продления договора о разграничения полномочий между федеральным центром и Татарстаном, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против продления договора о разграничения полномочий между федеральным центром и Татарстаном, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.
«В этом году истекает срок Договора о разграничении полномочий между Татарией и федеральным центром, в июле. Надеемся, что больше он продлеваться не будет», — заявил депутат Госдумы Жириновский.
«Единая страна, никаких договоров по распределению