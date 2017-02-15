Жириновский против продления договора с РТ о разграничении полномочий

«В этом году истекает срок Договора о разграничении полномочий между Татарией и федеральным центром, в июле. Надеемся, что больше он продлеваться не будет», — заявил депутат Госдумы Жириновский.

«Единая страна, никаких договоров по распределению каких-то там полномочий. Все полномочия заложены в Конституции страны», — указал он.