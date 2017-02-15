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10:58 (мск), источник: Губерния онлайн

На должность советника мэра по делам молодежи претендуют трое хабаровских активистов

Трое кандидатов на пост общественного советника мэра по делам молодежи подали заявки на участие в выборах.

Среди претендентов — студентка ДВГАФК Нина Семенова, помощник депутата гордумы Глеб Черенков и представитель Дальневосточного института управления РАНХиГС Владислав Фоминых.

«Участники заполнили анкету, написали эссе и представили проект программы кандидата. Пока у ребят схожие программы. Они обозначили проблемы реализации молодежи после окончания вузов, доступности жилья, организации общественной деятельности», — рассказал главный специалист городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Максим Кононенко.

В марте кандидатов ждут дебаты. Также они проведут агитационную кампанию. В день выборов избирательные участки откроются во всех вузах и ссузах города. Проголосовать можно будет и на предприятиях, где действуют советы молодежи. Заявки принимаются до 28 февраля на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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