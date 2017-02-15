Депутаты Горсовета Омска приняли новую систему выборов мэра

По ней будет сформирована комиссия из 12 человек, из них 6 — от губернатора, 4 представителя политических фракций и два почетных гражданина от Горсовета. Эта комиссия должна будет представить два кандидата на пост градоначальника до 11 мая. На финишном этапе мэра Омска утвердят депутаты действующего состава городского парламента.

Галина Горст, спикер Горсовета Омска:

— 11 июля истекает срок полномочий мэра города Омска, и до этого момента осталось всего пять месяцев. После того как этот документ будет принят и официально опубликован, мы отправим письмо губернатору с предложением о выдвижении кандидатур в конкурсную комиссию. Кроме того, Горсовет должен будет определиться с шестью кандидатурами со своей стороны — по одному человеку от каждой фракции. Конкурсная комиссия выберет председателя и объявит о проведении конкурса. Сам конкурс будет проводиться в несколько этапов. Не менее 20 дней будет отводиться на подачу заявлений. Конкурс будет состоявшимся, если отбор пройдут не менее двух кандидатур. Решение по ним будет принимать омский городской совет. Мы также будем готовить изменения в регламент работы горсовета о порядке голосования за кандидатуру мэра. За мэра должны будут проголосовать не менее 21 депутата. Предполагается, что сама процедура голосования будет проводиться открыто, поименно, если не будет принято иного решения.

В свою очередь, большинство депутатов проголосовали за новую систему.

Напомним, что депутаты Заксобрания Омской области отменили прямые выборы мэра, глав районов и сельских поселений в марте 2015 года. Теперь их будет назначать специальная комиссия.