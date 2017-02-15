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11:17 (мск), источник: ЮГА.ру

Прокурором Краснодарского края назначили Сергея Табельского

На сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты согласовали кандидатуру Сергея Табельского на должность прокурора региона.

Источник: ЮГА.ру

Депутаты единогласно согласовали представление Генпрокуратуры РФ о назначении Табельского.

Табельский — действующий прокурор Калининградской области. Ему 50 лет, работает в прокуратуре 25 лет на разных должностях, был прокурором Калмыкии.

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