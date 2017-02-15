Прокурором Краснодарского края назначили Сергея Табельского
На сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты согласовали кандидатуру Сергея Табельского на должность прокурора региона.
На сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты согласовали кандидатуру Сергея Табельского на должность прокурора региона.
Депутаты единогласно согласовали представление Генпрокуратуры РФ о назначении Табельского.
Табельский — действующий прокурор Калининградской области. Ему 50 лет, работает в прокуратуре 25 лет на разных должностях, был прокурором Калмыкии.