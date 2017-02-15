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10:50 (мск), источник: Tengrinews

Сбой в работе ЦОНов устранен

Завершены технические работы по восстановлению работоспособности государственной базы данных «Регистр недвижимости», передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на «Правительство для граждан».

Источник: Tengrinews

Сообщается, что теперь казахстанцы снова могут получать в ЦОНах весь спектр государственных услуг. Во время сбоя системы были недоступны услуги по линии недвижимости.

Кроме того, желающие прописаться не могли воспользоваться возможностью проверить регистрационный код адреса, что затрудняло временную регистрацию по месту жительства.

«Напомним, что в ЦОНах страны продолжается временная регистрация, которую в данный момент казахстанцы могут получить без очередей. Загруженность ЦОНов можно увидеть на официальном сайте госкорпорации www.goscorp.kz, информация на котором обновляется каждый час», — сообщили в «Правительстве для граждан».

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